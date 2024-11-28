Саммит ОДКБ в 2025 году пройдёт в Кыргызстане
Об этом сообщил Президент Казахстана.
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
146Фото: akorda.kz
Следующая очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдёт в Кыргызстане в IV квартале 2025 года. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на очередной сессии этого совета в Астане, передает BaigeNews.kz.
"Предлагается провести следующую сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кыргызской Республике в IV квартале 2025 года. Если нет возражений, предлагаю данный вопрос считать согласованным и оформить в соответствующем протокольном решении. Возражений нет", - сказал Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал о работе, проведённой в период председательства Казахстана в организации.