Саммит ОДКБ: Движение ограничат на нескольких улицах в Астане
Изменения внесли и в схемы движения автобусов.
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28 ноября на нескольких участках улиц в Астане будет введено временное ограничение движения транспорта в связи с проведением в городе Саммита ОДКБ с участием глав иностранных государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны.
С 8:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение на улице Нажимеденова (от проспекта Тәуелсіздік до улицы Аманжолова) и улице Аманжолова (от улицы Нажимеденова до улицы Байтурсынова).
Временно изменят схемы движения автобусных маршрутов №№ 14, 32, 43, 50, 66, 84. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме. График работы с 6:00 до 23:30.
27 ноября над городом запланированы полёты фронтовой авиации МО РК.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к усиленному режиму безопасности и заранее запланировать маршруты передвижения.
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