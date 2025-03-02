Саммит европейских стран по Украине, продолжавшийся около двух часов, завершился. Участники саммита один за другим покидают Ланкастер-Хаус. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, отправится в Сандрингем, чтобы встретиться с королём Карлом III, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Перед началом саммита глава НАТО Марк Рютте написал в соцсети X, что настроен "очень позитивно".

Он перечислил три ключевых момента — первый из них заключался в том, что "всем в Европе придется приложить больше усилий" для поддержки Украины.

"Мы все хотим мирного соглашения, и оно должно быть долгосрочным", — написал Рютте, добавив, что Европа "действительно активизировалась".

Рютте также отметил: "Чтобы сохранить силу НАТО, Европа увеличит расходы на оборону".

"В ходе моих бесед в последние дни мы договорились, что наша группа будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит его с США и будет действовать вместе", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита европейских стран по Украине.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала прошедший в Лондоне саммит европейских лидеров как "хорошую и откровенную дискуссию".

По ее словам, лидеры обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности Киеву, в том числе предоставление Украине сильной позиции и обеспечение ее средствами для "укрепления и защиты".

Она также обратилась из Лондона к президенту США Дональду Трампу, заявив: "Мы готовы вместе с вами защищать демократию, отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы".

Напомним, состоявшиеся в пятницу переговоры Зеленского с Трампом в Белом доме сорвались. Этому предшествовала напряжённый спор в Овальном кабинете, в которой участвовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и украинский лидер Владимир Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон совместно с Парижем и Киевом готовят новый мирный план в отношении Украины, который позже будет представлен Соединенным Штатам.