Саммит даст импульс развитию межрегионального сотрудничества – эксперты о ШОС

Проведение в Астане саммита ШОС даст импульс развитию межрегионального сотрудничества Казахстана с другими странами. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил политолог Адиль Сайлаубек.

Эксперт считает, что в рамках ШОС акцент политики сотрудничества Казахстана делается на соседние государства. Он подчеркивает, что международная организация дает экономическую стабильность региону.

"Проведение саммита даст импульс развитию межрегионального сотрудничества. Глава государства делает акцент на соседние страны, на укрепление с ними дипломатических связей. Где есть дипломатия, там есть и экономика. Поэтому, конечно же, ШОС ставит цель - развитие экономики, социальных направлений. Основной акцент делается на это, так и на безопасность. Дальше будут развиваться все сферы. В целом важна экономическая стабильность в регионе", - сказал Адиль Сайлаубек.

Депутат Мажилиса Марат Башимов считает, что большое количество участников саммита ШОС обусловлено тем, что лидеры стран на фоне геополитической ситуации в мире хотят устойчивости. Саммит ШОС в Астане выступит удобной площадкой для проведения всех важных переговоров.

"ШОС международная организация, признанная в мире. У любой такой организации есть права и обязанности.

Сейчас в мире все хотят какой-то геополитической устойчивости. Поэтому в данном случае потребность в ШОС возросла. Столько государств приезжают, все готовы поддержать Астанинскую декларацию, в которой основные принципы международного права еще раз провозглашаются. Обеспечение мира и порядка – это главные цели саммита.

Страны ШОС также сотрудничают успешно между собой в разных сферах: экологических, цифровых, правовых вопросах. В вопросе по защите прав человека", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в этом году ШОС расширяется. Новым членом организации станет Беларусь.

"На саммите ШОС в Астане сохраняется ориентир на хартию, которая призвала бы государства работать в едином поле во имя обеспечение мира и безопасности. Актуальность этим вызовам подтверждается присутствием многих лидеров в Астане. Все хотят приехать и посмотреть на позиции друг друга и консолидировано прийти к чему-то. Восточные, арабские, тюркские, славянские страны – все члены ШОС. Не зря эксперты говорят, что организация половину континента объединяет. В рамках ШОС есть виденье решения общих проблем", - сказал Марат Башимов.

Напомним, что Саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана пройдет 3-4 июля в Астане.

Казахстан председательствует в ШОС с июля 2023 года. После саммита в Астане председательство в организации перейдет к Китаю.