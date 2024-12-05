Самку снежного барса с детёнышами встретили в нацпарке Кользайские озёра

В Национальном парке "Көлсай көлдері" фотоловушка сняла редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами, передаёт BaigeNews.kz.

Такое большое потомство для ирбиса — редкость, и это говорит о хорошем состоянии их места обитания.

"Каждый шаг этих грациозных хищников — свидетельство того, что усилия по сохранению их популяции дают свои плоды. Снежный барс находится под охраной, а его популяция всё ещё остаётся уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа учёных и национальных парков может защитить этих уникальных хищников", - сообщили в нацпарке.