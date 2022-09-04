"Сами судьи будут ответственны за коллегиальные решения" — эксперт о реформе судебной системы

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно акцентировал внимание на необходимости дальнейшего реформирования судебной системы, поэтому озвученные в послании инициативы были ожидаемы для экспертного сообщества, считает ассоциированный профессор кафедры юриспруденции Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, кандидат юридических наук Гульмира Байркенова, передает корреспондент BaigeNews.kz.

“Сами юристы, учёные, эксперты и адвокаты-практики много говорили о том, что нужно ввести институт выборности председателей судов и коллегий. И, согласно принципам слышащего государства, я думаю, что президент и его администрация отслеживают и учитывают мнения народа, анализируют их и с учетом мнений специалистов обобщают в конкретные пакеты реформ. Но хочу сказать, что это только начало, и все те цели и задачи, озвученные президентом, требуют детальной разработки — экспертные и общественные обсуждения, а также должны быть внесены изменения и дополнения в нормативно-правовые акты”, — сказала Гульмира Байркенова.

Согласно Конституции Казахстана в стране существует три ветви власти, где судебная власть является самостоятельной, а ее деятельность регулируется отдельным конституционным законом “О судах и статусе судей”. Там сказано, что судьи всех судов в Казахстане обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями. Однако, как отмечает профессор, здесь существует определенная проблема. К примеру, когда при определении председателя суда или председателя судебной коллегии, кандидатуры “спускаются” с вышестоящих инстанций и, так сказать, “обжалованию не подлежат”.

“И президент в послании сказал, что “предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег”. Судебная система не является единой централизованной системой с подчинением нижестоящих вышестоящим. Президент предлагает “применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий”. Я считаю, что даже в этом вопросе принцип меритократии, выбор самых достойных, вполне уместен. Выбирая из нескольких кандидатур, которых судьи знают, уважают, которым доверяют, сами судьи будут ответственны за коллегиальные решения”, — добавила Гульмира Байркенова.

Также глава государства предлагает путем выборов формировать Верховный суд Казахстана, когда по рекомендации президента сенаторы должны будут выбрать судей на альтернативной основе. Таким образом, по её мнению, демократизация судебной системы, прозрачность, открытость и конкурентность в этой среде должна привести к повышению качества отправления правосудия.

Другой проблемой судебной системы, отмечает Гульмира Байркенова, является коррупция, которая наносит большой урон всей системе правосудия и значительно снижает доверие населения к его отправлению. Обращения с жалобами в вышестоящие судебные инстанции со стороны участников судебных разбирательств, отмена решений судебных инстанций, многочисленные обращения к президенту по этим вопросам свидетельствуют о наличии проблем, прежде всего, связанных с судейским корпусом.