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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 10:30
371
Сегодня, 10:30
371
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК

По состоянию на 10:10 явка на выборах в Казахстане составила 14,21%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, передаёт BaigeNews.kz.

Информация  по регионам:

  • Акмолинская область -15,61%
  • Актюбинская область – 12, 44%
  • Алматинская область – 15,32 %
  •  Атырауская область – 12,94%
  • Восточно-Казахстанская область – 16,11%
  • Жамбылская область – 16,54%
  • Западно-Казахстанская область– 12,96%
  • Карагандинская область – –16,31%
  • Костанайская область – 16,23%
  • Кызылординская область – 12,64%
  • Мангистауская область – 12,36%
  • Павлодарская область – 16,49%
  • Северо-Казахстанская область –15,93%
  • Туркестанская область – 15,62%
  •  Абайская область – 15,13%
  • Жетысуская область – 15,93%
  • Улытауская область - 16,38%
  • Астана – 13,58%
  • Алматы – 8,51%
  • Шымкент – 12,57%
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#выборы 2023 #Голосование #Мажилис #выборы в мажилис #выборы
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 10:30
371
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