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Сегодня, 10:30
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371Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК
По состоянию на 10:10 явка на выборах в Казахстане составила 14,21%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, передаёт BaigeNews.kz.
Информация по регионам:
- Акмолинская область -15,61%
- Актюбинская область – 12, 44%
- Алматинская область – 15,32 %
- Атырауская область – 12,94%
- Восточно-Казахстанская область – 16,11%
- Жамбылская область – 16,54%
- Западно-Казахстанская область– 12,96%
- Карагандинская область – –16,31%
- Костанайская область – 16,23%
- Кызылординская область – 12,64%
- Мангистауская область – 12,36%
- Павлодарская область – 16,49%
- Северо-Казахстанская область –15,93%
- Туркестанская область – 15,62%
- Абайская область – 15,13%
- Жетысуская область – 15,93%
- Улытауская область - 16,38%
- Астана – 13,58%
- Алматы – 8,51%
- Шымкент – 12,57%
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