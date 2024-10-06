Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира в Таиланде

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке, где провела бой за звание чемпионки мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лукас встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес (21-2-1, 1 КО). Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее в этом году Лукас также выигрывала второстепенные чемпионские пояса по версиям WIBF и WBF.

Напомним, Ангелину Лукас фанаты называют самой сексуальной боксёршей и "Казахстанской Барби".