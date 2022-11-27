Лента новостей
- Астанчанин обокрал диджея в клубе караоке 14:07 19
- Аварию на ТЭЦ в Экибастузе прокомментировали в Минэнерго 13:34 107
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 12:58 619
- Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов 11:55 451
- Учитель математики из ВКО организовал бесплатный хакатон для школьников 11:18 550
- В восьми городах Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10:37 438
- Жители Экибастуза остались без тепла в тридцатиградусный мороз 10:29 464
- Чешские эксперты высказались о президентских выборах в Казахстане 10:09 521
- Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев 09:35 366
- Кукушкин впервые за три года вышел в финал "Челленджера" 08:52 392
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 08:39 2036
- Месси вырвал победу Аргентины над Мексикой 08:27 475
- Некоторые жители Усть-Каменогорска ждали центрального отопления 22 года 07:43 442
- В Костанайской области наблюдается нехватка снегоуборочной техники 06:28 391
- Картины Капбека Куюкова представили на выставке в Брюсселе 05:36 441
- Глава МИД Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью белорусского коллеги 04:19 640
- Стали известны сроки и место титульного боя Фирузы Шариповой 03:20 524
- КамАЗ полностью выгорел на трассе близ Аксу 02:11 730
- На севере Казахстана планируют повысить тариф на внутриобластные перевозки 01:02 491
- Франция обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022 00:17 568
- Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области 26.11.2022 707
- Как коммунальные службы борются с непогодой в Алматы 26.11.2022 573
- Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии 26.11.2022 804
- Стала известна причина перебоев с интернетом в Астане 26.11.2022 678
- Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека 26.11.2022 566
- Казахстанский каскадёр рассказал об участии в промо ролике ЧМ по футболу в Катаре 26.11.2022 481
- Мороз до минус 35 градусов обещают казахстанцам в воскресенье 26.11.2022 1181
- Сборная Польши обыграла "сенсацию" на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 706
- Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям 26.11.2022 394
- Жители Астаны жаловались на неработающий интернет 26.11.2022 791
- Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и Астана Балет: Президент посетил концерт отечественных мастеров 26.11.2022 808
- Домработницу подозревают в краже бриллиантов в столице 26.11.2022 830
- "Очень большая нагрузка" — судьи Туркестанской области рассказали о своей работе 26.11.2022 758
- Австралия обыграла Тунис на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 408
- Когда достроят LRT, в очередной раз ответил Алтай Кульгинов 26.11.2022 584
- Инаугурация президента: что осталось за кадром 26.11.2022 3164
- Руководителем Администрации Президента РК переназначен Мурат Нуртлеу 26.11.2022 693
- Казахстанская конькобежка завоевала золото в Финляндии 26.11.2022 928
- Принц Саудовской Аравии подарил футболистам своей сборной по автомобилю 26.11.2022 1142
- Лавина сошла на трассу в ВКО 26.11.2022 496
- Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи 26.11.2022 1217
- Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года 26.11.2022 471
- Женис Касымбек прокомментировал слухи о своём назначении акимом столицы 26.11.2022 3710
- Акимы областей и мегаполисов в Казахстане стали исполняющими обязанности 26.11.2022 822
- Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами 26.11.2022 6455
- "Для меня он герой" — казахстанки рассказали, каково быть жёнами пожарных 26.11.2022 1127
- Ряд указов подписал Президент РК сразу же после инаугурации 26.11.2022 1717
- "Любая должность временна, но народ вечен" — Президент обратился к казахстанцам 26.11.2022 666
- Пятилетний план по развитию сёл разработают в Казахстане 26.11.2022 530
- Вернуть нелегально выведенные из страны активы: Новый закон подпишет президент 26.11.2022 788
- Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"" 26.11.2022 2706
- Токаев высказался о выборах и кандидатах в президенты 26.11.2022 620
- Президент Казахстана подпишет указ о выборах депутатов сената 26.11.2022 685
- Токаев об итогах выборов: "Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа" 26.11.2022 694
- "Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством" — Токаев 26.11.2022 708
- "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития" — Токаев 26.11.2022 971
- Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу Казахстана 26.11.2022 792
- Кукушкин прорвался в полуфинал "Челленджера" в Италии 26.11.2022 468
- Акорда готовится к инаугурации Токаева 26.11.2022 632
- Маск пообещал выпустить свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений 26.11.2022 543
- Сократить прогулки в эту субботу рекомендуют жителям Астаны и Алматы 26.11.2022 11079
- За сутки коронавирусом заразился 131 казахстанец 26.11.2022 510
- Водитель Lexus сбил пятерых несовершеннолетних в Алматинской области 26.11.2022 1500
- Аналог LinkedIn для выпускников вузов создали в Казахстане 26.11.2022 585
- В Алматы усилят автобусный маршрут до "Медеу" 26.11.2022 1571
- Глобальную утечку данных пользователей WhatsApp прокомментировали в МЦРИАП 26.11.2022 777
- На 10 суток арестованы участники кокпара на трассе в Алматинской области 26.11.2022 18419
- Самый большой флаг Казахстана продемонстрировали в Астане 26.11.2022 616
- Усилены требования к качеству производимого в ЕАЭС шоколада 26.11.2022 748
- Уличных музыкантов из России незаконно оштрафовали в Атырау 26.11.2022 1158
- Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком 26.11.2022 734
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1155
- Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане 25.11.2022 630
- Катар проиграл Сенегалу на чемпионате мира по футболу 25.11.2022 794
- Кружки, факультативы и секции отменили в Астане 26 ноября 25.11.2022 755
- Более 30 тысяч пенсионеров посещают центры активного долголетия в Алматы 25.11.2022 1066
- Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на магазин в Актобе 25.11.2022 715
- МВД взяло на контроль расследование дел о нападении на редакции интернет-порталов в Казахстанее 25.11.2022 1058
- Не смогла найти "то самое" платье — создала свой свадебный салон. Интервью с дизайнером Анастасией Романовой 25.11.2022 2089
- Трассы закрыли в трёх областях Казахстана 25.11.2022 697
Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану
Популярная спортсменка Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), которую уже можно считать секс-символом казахстанского бокса, пообщалась с болельщиками из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Лукас на своей странице в Instagram разместила пару снимков в красном соблазнительном платье, а в комментариях к публикации узбекистанские подписчики передали Ангелине привет.
"Салем, Узбекистан", — отреагировала Лукас.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Другой пользователь сети поинтересовался у казахстанки: "А ты была в Узбекистане? Если нет, советую. Ташкент — бомбический город".
"Да, была много раз! Полностью согласна", — ответила Ангелина.
11 декабря Лукас вернется на ринг — она проведет бой на "Алматы Арене" в Алматы против Лулу Кайаге из Танзании. На кону будет стоять пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO.
Чемпионат Мира по футболу в Катаре уже стартовал!
Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!
Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!
-
Trend news
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 08:39 2022
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1155
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 676
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3146
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2021
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1177
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1100
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3881
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1489
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34837
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19383
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7794
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4729
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2028
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27167
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42039
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2006
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17005
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4714
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9402
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3959
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3082
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3045
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9967
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42131
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2876
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2471
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12191
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3329
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19686
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4800
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3756
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5054
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9238
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7425
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3332
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11072
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2943
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3023
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3844
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35640
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3799
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5120
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3626
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4706
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4903
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45515
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3339
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59795
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15632
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19318
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4408
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4315
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5350
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5514
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6827
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14751
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8037
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90844
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6888
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6392
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15300
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8577
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5287
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5678
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35433
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6472
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7539
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14633
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13660
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10372
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303057
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10896
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10174
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27450
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10725
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10453
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17516
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 13099
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12876
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 897
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 972
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1151
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1009
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1182
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1824
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1943
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2078
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2204
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1904
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2297
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2033
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2205
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2172
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2298
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2503
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2327
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2515
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2720
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2716
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2912
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3412
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3736
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3407
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3647
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3533
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3623
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3640
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3444
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3917
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4141
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3859
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22116
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4182
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4034
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4032
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9115
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4782
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14836
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12978
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12990
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13608
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12522
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16905
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13676
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15101
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16070
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15736
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13293
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13721
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31588
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14744
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17434
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13806
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15029
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15644
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16986
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15088
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17072
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16593
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17832
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17676
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34315
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18148
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19157
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18759
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19640
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19583
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29024
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19071
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26395
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37148
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20830
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28092
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25703
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27341
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23422
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25057
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23425
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22886