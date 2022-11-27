Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану

Фото: sports.kz

Популярная спортсменка Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), которую уже можно считать секс-символом казахстанского бокса, пообщалась с болельщиками из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лукас на своей странице в Instagram разместила пару снимков в красном соблазнительном платье, а в комментариях к публикации узбекистанские подписчики передали Ангелине привет.

"Салем, Узбекистан", — отреагировала Лукас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Другой пользователь сети поинтересовался у казахстанки: "А ты была в Узбекистане? Если нет, советую. Ташкент — бомбический город".

"Да, была много раз! Полностью согласна", — ответила Ангелина.

11 декабря Лукас вернется на ринг — она проведет бой на "Алматы Арене" в Алматы против Лулу Кайаге из Танзании. На кону будет стоять пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO.