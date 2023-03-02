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  • Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты
instagram.com / angelina_lukas1997 Сегодня, 23:17
30
Сегодня, 23:17
30
Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты

Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, рассказала о своих целях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на Vesti.kz.
 
Отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, боксерша отметила, что не собирается уходить в политику. 

"Пошла бы в депутаты? И кто ты по образованию?" - написали ей Instagram.

"По образованию я дипломат. Отлично говорю по-английски, окончила международные отношения. И училась в школе-гимназии 24! Очень хорошая школа. Считаю себя образованным человеком.

Я знаю систему спорта изнутри. Но пока я строю карьеру. У меня другие цели!" - ответила Лукас.

Стоит отметить, что последний бой Лукас провела в декабре 2022 года, завоевав пояс UBO World.

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#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:17
30
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