Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты

"Пошла бы в депутаты? И кто ты по образованию?" - написали ей Instagram.

"По образованию я дипломат. Отлично говорю по-английски, окончила международные отношения. И училась в школе-гимназии 24! Очень хорошая школа. Считаю себя образованным человеком.

Я знаю систему спорта изнутри. Но пока я строю карьеру. У меня другие цели!" - ответила Лукас.