Самая благородная профессия: Президент Казахстана поздравил учителей

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

"Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением", – отметил Токаев в своём поздравлении.

Президент также сообщил, что в Казахстане и впредь будут приниматься меры для повышения статуса педагога в обществе.