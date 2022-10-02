open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Самая благородная профессия: Президент Казахстана поздравил учителей
Аkorda.kz Сегодня, 09:57
106
Фото: Аkorda.kz

Самая благородная профессия: Президент Казахстана поздравил учителей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

"Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением", – отметил Токаев в своём поздравлении.

Президент также сообщил, что в Казахстане и впредь будут приниматься меры для повышения статуса педагога в обществе.

 

Видео: t.me/bort_01
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дата
Журналист
Сегодня, 09:57
106
Поделитесь:
Наверх