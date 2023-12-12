Самат Смаков получил должность в футбольном клубе "Астана"
Сегодня, 22:08
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Сегодня, 22:08Сегодня, 22:08
155Фото: instagram.com/samat_smakov
Известный казахстанский футболист Самат Смаков назначен техническим директором клуба "Астана", передаёт BaigeNews.kz.
"Смаков имеет богатую игровую карьеру в качестве футболиста, занимал позицию гендиректора в футбольном клубе "Актобе" и вывел "Елимай" в премьер-лигу в качестве главного тренера команды. Учитывая большой профессиональный опыт Самата Кабировича, футбольный клуб "Астана" уверен в качественном росте технического направления деятельности клуба", - заявили в пресс-службе ФК.
В должностные обязанности Смакова клуба будет входить техническое обеспечение деятельности спортивного департамента, в том числе вопросы строительства и успешного функционирования футбольной академии.