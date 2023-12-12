Самат Смаков получил должность в футбольном клубе "Астана"

Известный казахстанский футболист Самат Смаков назначен техническим директором клуба "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

"Смаков имеет богатую игровую карьеру в качестве футболиста, занимал позицию гендиректора в футбольном клубе "Актобе" и вывел "Елимай" в премьер-лигу в качестве главного тренера команды. Учитывая большой профессиональный опыт Самата Кабировича, футбольный клуб "Астана" уверен в качественном росте технического направления деятельности клуба", - заявили в пресс-службе ФК.

В должностные обязанности Смакова клуба будет входить техническое обеспечение деятельности спортивного департамента, в том числе вопросы строительства и успешного функционирования футбольной академии.