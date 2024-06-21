Сам полез в фонтан: министр о смерти абитуриента в Алматы
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах парламента высказался по факту смерти школьника, пришедшего сдавать ЕНТ в КазНУ, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот ученик 11 класса 185 школы Алматы пришел сдавать ЕНТ на территории кампуса КазНУ им. аль-Фараби. В 16:00 после обеда стояла очень жаркая погода, но он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан. Фонтан причем двухъярусный, полез туда, где основная чаша. В первый раз за все время такое", - сказал он.
По его словам, причину смерти судмедэкспертиза должна дать сегодня.
"Я просто не успел с утра проверить сводку. Предварительно было две причины - либо остановка сердца, либо током ударило. Но точно должна экспертиза уточнить. ЕНТ он не сдал, так как 18 июня из-за сбоя электричества в Алматы нам пришлось этот поток перенести на 23 июня", - добавил он.
Он призвал дождаться заключения судмедэкспертизы.
"Она в ближайшее время выйдет. Я еще не успел запросить информацию. Занимается этим Управление полиции Бостандыкского района. Сначала нужно установить причину смерти, после этого будет формулировка", - резюмировал министр.
Ранее сообщалось, не допускать купание детей в фонтанах поручил премьер-министр Казахстана.
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