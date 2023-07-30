Салютом и застольем отметили новый асфальт жители частного сектора Караганды

Фото: Кадр из видео

Празднование долгожданного асфальта в частном секторе Караганды прошло с шиком. Кадрами они поделились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Вот так дружные соседи отпраздновали новый асфальт, который они так долго ждали на своей улице Солнечная с пересечением улицы Пичугина. Организовали дастархан и даже был салют", — говорится к подписи в видео.

Тем временем под публикацией идут споры об уместности такого праздника.

"Когда впервые кто-то праздновал новый асфальт, было забавно, а сейчас уже кринж какой-то",

"При любой непонятной ситуации загорается лампочка-check "Той",

"До чего людей довело наше правительство...", — пишут одни.

Другие отмечают, что понять радость горожан может только тот, кто живет в частном секторе, мол, на эти улицы блага цивилизации всегда доходят со скрипом:

"Ещё бы, когда 10 лет по грязи ходили, а может и больше, как не праздновать. Я рад за них. КУТТЫ БОЛСЫН!"



"Я бы тоже радовался. Цена дома автоматом вырастет на 20%", — рассуждают пользователи.