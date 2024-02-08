  • 8 Февраля, 22:21
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Салют в день 90-летия Караганды отменил акимат

Сегодня, 22:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: baigenews.kz

Погода внесла коррективы в план празднования 90-летия Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате города сообщили, что так ожидаемый горожанами салют не состоится.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля запланированный фейерверк отменяется", - сказано в сообщении, размещенном на странице акимата в Instagram.

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