Салют в день 90-летия Караганды отменил акимат
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
48Фото: baigenews.kz
Погода внесла коррективы в план празднования 90-летия Караганды, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате города сообщили, что так ожидаемый горожанами салют не состоится.
"В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля запланированный фейерверк отменяется", - сказано в сообщении, размещенном на странице акимата в Instagram.
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