Салют в честь Дня Победы запустят в Астане
Фейерверки запустят из двух точек.
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
120Фото: pxhere.com
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане 9 мая организуют праздничный салют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Фейерверки запланированы на 22:00 и будут запущены с двух точек — в районе Ботанического сада и у моста "Атырау". На каждой из площадок зрителей ожидает около 4 тысяч залпов.
В акимате уточнили, что мероприятие проводится за счёт спонсорской поддержки.
Напомним, в рамках празднования 7 мая — Дня защитника Отечества и 9 мая — Дня Победы в столице пройдут свыше 100 мероприятий. Жителей и гостей города ждут концерты, спектакли, научные конференции, патриотические акции в школах и многое другое.
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