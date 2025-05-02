В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане 9 мая организуют праздничный салют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Фейерверки запланированы на 22:00 и будут запущены с двух точек — в районе Ботанического сада и у моста "Атырау". На каждой из площадок зрителей ожидает около 4 тысяч залпов.

В акимате уточнили, что мероприятие проводится за счёт спонсорской поддержки.

Напомним, в рамках празднования 7 мая — Дня защитника Отечества и 9 мая — Дня Победы в столице пройдут свыше 100 мероприятий. Жителей и гостей города ждут концерты, спектакли, научные конференции, патриотические акции в школах и многое другое.