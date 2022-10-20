Салют прогремит в Алматы на День Республики

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Праздничные и официальные мероприятия, посвященные Дню Республики, пройдут во всех восьми районах Алматы. В городе повсеместно состоятся различные конкурсы, выставки, ярмарки и даже запустят салют, передаёт BaigeNews.kz.

21 октябряв 11:00 в малом зале им. Аль-Фарабив Казахстанско-Британском техническом университете состоится научно-практическая конференция, посвященная Дню Республики.

В данном мероприятии примут участие бывшие депутаты Верховного Совета КазССР XII созыва, которые принимали исторический документ – Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, представители научной интеллигенции,неправительственных организаций, депутаты маслихата Алматы, городских государственных структур.

22 октября в 12:00 пройдет торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами в Казахстанско-Британском техническом университете.

22 октября в 17:00 во Дворце Республикисостоится торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На торжественный концерт будут приглашеныинтеллигенция города, депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие.

23 октябряс 7:00 по 13:00 будет проведен массовый благотворительный забег CharityMusicRun. Старт с парка Первого Президента. Планируемая численность участников – 1700-2000 человек. Забег будет проведен на следующих дистанциях: детский забег (2 км – 7-14 лет), скандинавская ходьба (10,5 км), бег на 10,5 км и 21км. Время сбора участников – 6:00.

25 октября в 10:00 пройдет торжественное поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна в рамках акции "Патриотизм дауысы" на площадке перед высокогорным комплексом "Медеу". В церемонии примут депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие (почетный караул, военно-духовой оркестр).

Также в это время во всех районах города пройдет массовое исполнение государственного гимна (Алатауский район – на территории ледового дворца Almaty Arena, Алмалинский – перед зданием КБТУ, Ауэзовский – перед зданием Алматинского многопрофильного колледжа, Бостандыкский– MegaAlmaty на Розыбакиева, Жетысуский – парк "Гульдер", Медеуский – площадь перед зданием Ғылымордасы, Наурызбайский – перед зданием районного акимата, Турксибский – на арбате по ул. Сауранбаева).

После исполнения гимна пройдет флешмоб "Қыранелім – Қазақстан" с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

25 октябряв 10:00 будет проведен республиканский фестиваль национальных видов спорта "Ұлттық дала ойындары". Место проведения – Алматинский ипподром по ул. Омарова, 10а.

25 октября в 17:00 пройдет праздничный концерт на площади "Астана" с участием казахстанской звезд эстрады.

После концерта будет запущен праздничный салют.