Салтанат Турсынбековой ЦИК выдала подписные листы

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Салтанат Турсынбекова, выдвинутая кандидатом в президенты Казахстана, соответствует предъявляемым требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

12 октября в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии. Турсынбековой предложили написать сочинение на тему "Заң үстемдігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании она прочитала отрывок из романа Габита Мусрепова "Ұлпан". Третьим испытанием стало выступление на тему "Адал еңбек – игілік көзі".

Результаты экзамена озвучил председатель комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в президенты Казахстана Турсынбекова свободно владеет государственным языком.

В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 56 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия постановила:

1. Установить, что кандидат в президенты Салтаанат Турсынбекова соответствует предъявляемым Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты.