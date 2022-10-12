open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ortcom.kz Вчера, 20:10
361
Фото: ortcom.kz

Салтанат Турсынбековой ЦИК выдала подписные листы

Салтанат Турсынбекова, выдвинутая кандидатом в президенты Казахстана, соответствует предъявляемым требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

12 октября в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии. Турсынбековой предложили написать сочинение на тему "Заң үстемдігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании она прочитала отрывок из романа Габита Мусрепова "Ұлпан". Третьим испытанием стало выступление на тему "Адал еңбек – игілік көзі".

Результаты экзамена озвучил председатель комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в президенты Казахстана Турсынбекова свободно владеет государственным языком. 

В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 56 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия постановила:

1. Установить, что кандидат в президенты Салтаанат Турсынбекова соответствует предъявляемым Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #ЦИК #кандидат
Журналист
Вчера, 20:10
361
Поделитесь:
Наверх