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  • Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком
скриншот из видео Сегодня, 00:16
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Фото: скриншот из видео

Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы и встречаться с населением. Сегодня она представила свою предвыборную программу костанайцам, передает BaigeNews.kz.

Между делом женщина успевает пообщаться с внуком по телефону.

"Сегодня выехала в Костанай. Встречаюсь с населением, рассказываю о своей предвыборной программе, но больше слушаю их. Их проблемы и чаяния. В перерывах между встречами с электоратом, удается выкроить время для беседы с внуком. Балаларымыз аман болсын", - написала Салтанат Турсынбекова на своей странице в Facebook.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 00:16
48
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