Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком

Фото: скриншот из видео

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы и встречаться с населением. Сегодня она представила свою предвыборную программу костанайцам, передает BaigeNews.kz.

Между делом женщина успевает пообщаться с внуком по телефону.