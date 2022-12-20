Салон эротического массажа работал в многоэтажке Алматы

Салон эротического массажа обнаружили полицейские в многоквартирном доме в алматинском микрорайоне Самал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На рабочем месте в четырёхкомнатной квартире застали пять женщин.

“Трудовую дисциплину” контролировала администратор.

"Все работники салона - приезжие, потому регистрации в Алматы не имели. К нарушителям миграционного законодательства приняты меры в соответствии со статьёй 492 КоАП РК", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

К ответственности привлечён и владелец квартиры, который сдал её в аренду, зная, что в ней будет функционировать секс-притон. Действия собственника жилья трактуют как предоставление помещения заведомо для занятия проституцией.