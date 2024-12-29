Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец в воскресенье, 29 декабря, после вступления в должность нового главы государства - Михаила Кавелашвили - кандидата правящей партии "Грузинская мечта", утвержденного на этот пост по новой процедуре коллегией выборщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии", - цитируют Саломе Зурабишвили грузинские СМИ и Telegram-каналы.

Зурабишвили пообещала, что будет работать над текстом документа, который станет основой для проведения в Грузии новых парламентских выборов. Ранее она неоднократно заявляла, что считает состоявшиеся 26 октября выборы, на которых победила "Грузинская мечта", сфальсифицированными.

Также Зурабишвили заявляла, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузии объявила президентом страны единственного кандидата - депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может оказаться в тюрьме, если откажется покидать пост президента страны.

Сегодня, 29 декабря, Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии.