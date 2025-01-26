Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области подвёл итоги контрольных закупок, которые проводились в прошлом году на территории региона. Товары проверяли на соответствие требованиям техрегламента и безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

13% образцов пищевой продукции не прошли проверку. В субпродуктах птицы выявили сальмонеллу.

О результатах проверок рассказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова. Контрольный закуп охватил 112 предприятий торговли по всей области. Всего было закуплено 778 проб продукции, из которых 246 (31%) не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

По словам Татьяны Горловой, среди основных нарушений в непродовольственных товарах — отсутствие маркировки на государственном языке и информации о составе. Таких товаров выявили 57 из пищевой группы и 185 из непродовольственной.

Среди непродовольственной продукции также обнаружили нарушения, которые могут угрожать физической безопасности: детский набор для игры в доктора (Узбекистан) оказался с острыми краями, что представляет опасность для малышей.

Особое внимание уделили исследованиям пищевых продуктов. Из 372 проб 61 (13%) не соответствовала требованиям. В четырёх пробах выявлены микробиологические нарушения.

Несоответствия были выявлены по всей области, но в разных районах их количество варьировалось. Например, в Есильском районе несоответствий было меньше всего, а в Акжарском — из 29 проб 21 не соответствовала требованиям. В Петропавловске из 172 проб нарушения обнаружены в 20.

Санитарные врачи вынесли 69 постановлений об изъятии несоответствующей продукции из реализации. Общий объём только продовольственной продукции снятой с продажи составил почти центнер.