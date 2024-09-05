Сall-центр по вопросам Всемирных игр кочевников заработал в Казахстане
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Информацию о V Всемирных играх кочевников можно получить в сall-центре по номеру 1355, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщили в Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников, для участия в соревнованиях зарегистрировано 2 430 человек (тренеры и спортсмены) из 89 стран.
Для приёма гостей Всемирных игр будут мобилизованы 20 столичных отелей и 331 автомобиль. Участникам организуют специальные автобусы от отелей до спортивных объектов.
8 сентября до 15:00 участников церемонии открытия V Всемирных игр кочевников доставят автобусами до стадиона "Астана Арена". К Этноаулу и спортивным объектам Казанат, Аргымак жителей не допустят на своём транспорте. Они могут добраться до них на такси Region. Сервисы Uber, Yandex, InDriver могут доставлять посетителей только в окрестности спортивных объектов и Этноаула.
Во время Игр движение общественного транспорта останавливать не будут.
Также в дни соревнований с 9 по 13 сентября для зрителей будут организованы специальные шатл-басы. Ежедневно с 8:00 до 21:00 они будут бесплатно возить болельщиков к спортивным объектам со стадиона "Астана Арена", ЭКСПО и главной республиканской мечети.
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