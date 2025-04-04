Купили базу клиентов: Сall-центр интернет-мошенников ликвидирован в Астане
Установлено 10 потерпевших
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В Астане ликвидирован call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, организовавшую call-центр для обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости. Действуя в преступных целях, подозреваемые выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК.
"Рабочее помещение мошенники арендовали в одном из бизнес-центров города. Группа нанимала молодых людей, которым поручали обзванивать всех абонентов из списка. Во время разговоров они сообщали о том, что те стали обладателями выигрыша автомашин и недвижимости, и под предлогом получения приза выманивали денежные средства под видом оплаты налога в размере от 180 тысяч до 1 млн тенге", - сообщает полиция.
При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi роутер. Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские проводят работу по установлению других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы.
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