Салауата Муксимова назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы

В 2001-2005 годы — преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2005-2013 годы — работал в аппарате сената парламента РК.

В 2013-2014 годы — руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".

В 2015-2016 годы – занимал различные должности в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С сентября 2016 по май 2018 года — директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С мая 2018 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.

С августа 2019 года по февраль 2020 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.

С февраля 2020 года по май 2021 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.

В настоящее время работает директором департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.