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Салауата Муксимова назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Салауата Муксимова заместителем главы Агентства по делам госслужбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
"Распоряжением Главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в сообщении.
Салауат Муксимов родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте РК. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".
Трудовую деятельность начал с 2001 года.
В 2001-2005 годы — преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
В 2005-2013 годы — работал в аппарате сената парламента РК.
В 2013-2014 годы — руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".
В 2015-2016 годы – занимал различные должности в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С сентября 2016 по май 2018 года — директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С мая 2018 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.
С августа 2019 года по февраль 2020 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.
С февраля 2020 года по май 2021 года — руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.
В настоящее время работает директором департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.
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