Казахстанский боксер Сакен Бибосынов завоевал золотую медаль на турнире в Хабаровске, одержав уверенную победу в финале в весовой категории до 54 кг, передаёт BaigeNews.kz.

В решающем бою Бибосынов встретился с представителем России Денисом Палшиным и выиграл единогласным решением судей — 5:0.

Ранее Сакен Бибосынов выступал в весе до 52 кг, где завоевал все свои награды. Однако с учетом обновлений в олимпийских весовых категориях, стартующих с 55 кг, спортсмен пробует себя в новом диапазоне.

Этот успех в 54 кг подтверждает отличную форму казахстанца и его готовность адаптироваться к изменениям. Впереди — олимпийские квалификации, где болельщики вновь смогут увидеть Бибосынова в деле.