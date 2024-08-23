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Сакен Бибосынов сделал заявление о своём будущем в боксе

Сегодня, 16:58
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: olympic.kz

В соцсетях распространилась новость о том, что член сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов покинет команду вслед за тренером Мырзагали Айтжановым. Спортсмен опроверг эту информацию, передаёт BaigeNews.kz

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращении домой возобновил тренировки. Некоторые люди распространяли новость о моём уходе из сборной. Это неправда. Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать", - заявил Бибосынов.

Высказался он и о результатах выступления на Олимпиаде. 

"Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счётом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее. 
Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером", - сказал Бибосынов. 

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