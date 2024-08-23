Сакен Бибосынов сделал заявление о своём будущем в боксе

В соцсетях распространилась новость о том, что член сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов покинет команду вслед за тренером Мырзагали Айтжановым. Спортсмен опроверг эту информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращении домой возобновил тренировки. Некоторые люди распространяли новость о моём уходе из сборной. Это неправда. Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать", - заявил Бибосынов.

Высказался он и о результатах выступления на Олимпиаде.