Саиров, Иса и Перуашев - политолог спрогнозировал, кто сможет переизбраться в Мажилис

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Общественный деятель и политолог Адиль Сайлаубек дал прогноз по предстоящим выборам в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по его мнению, несмотря на то, что новая избирательная состема направлена на демократизацию общества, существует риск лоббирования выдвиженцев заинтересованными лицами, особенно в регионах.

"До этого таких выборов в Мажилис не было. Это, как утверждал президент, является частью концепции "Слышащего государства". Так как ранее депутаты избирались по партийным спискам, а здесь уже люди могут быть самовыдвиженцами: 30% - в Мажилис и 50% - в маслихат. Сохраняется гендерная и возрастная квота. Но изменения (в составе Мажилиса - Ред.) на этих выборах будут максимум на 40%, а в областных, городских и районных маслихатах очень затрудняюсь ответить, прогнозирую максимум на 30%. Потому что там в регионах акимы и госаппарат до сих пор не до конца понимают президентские инициативы, они всё-таки хотят сохранить свою власть и оставить на местах своих же людей. Такая ситуация уже была. Останутся приближенные к власти и те, кто успел зарекомендовать себя", - отметил А. Сайлаубек.

Эсперт назвал необходимым обновление системы открытости и гласности во время выборов, а также поделился мнением относительно тех, кто сможет снова стать мажилисменами.

"Ерлан Саиров, Казбек Иса, Азат Перуашев, Аманжол Елтаев, Айдос Сарым... Само собой, лидеры партий, останутся. И бывшие кандидаты в президенты: Жигули Дайрабаев, Каракат Абден и другие могут выдвигаться как общественники", - добавил политолог.

Напомним, глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года.