Сахарок не впрок: как смена министров загнала в минус целую отрасль

Сахар, как продукт, занимает 4% ежемесячных расходов населения на продовольствие. И долгие годы подряд, Правительство, как однажды признался вице-премьер Жумангарин, сделать с этим ничего не может. А знаете почему? Преемственности в профильном министерстве нет. Всё что сегодня объявил один глава Минсельхоза, не факт, что завтра не отменит другой – его сменивший! Помните, два года назад Россия остановила поставки сахара в Казахстан и цены, конечно, как с цепи, сорвались. Помните, как триггернул тогда страну тот "сахарный вопрос"?

Драки в магазинах за лишний килограмм, растерянность акимов, выкинувших на рынки сахар из стабфондов, прессухи, как сводки с полей, мешки сахара, которые стали популярными подарками на тоях, дошло до экстренного совещания в Ак орде и президентских выговоров вице-премьеру Султанову и министру сельского хозяйства Карашукееву.

Так вот ни Султанова, ни Карашукеева, в кабмине давно нет, а у новых руководителей – новые взгляды на то, как должно развиваться сельское хозяйство вообще и сахарная отрасль в частности. Если прежний глава ведомства публично ставил планку в 80% собственного производства сахара уже в 2025-м году, то нынешний министр Сапаров, за полгода, до этих сроков, вдруг, объявляет, что планы пересмотрены и теперь не 80%, а только 50%, и не к 2025-му, а лишь к 2028-му… Правда, про миллиарды, выделенные по плану Карашукеева, Сапаров ничего не говорит. В результате, по факту, развитие сахарной отрасли страны просело за 2 года на 3% — с официальных 49% до тоже официальных 46%.

И, конечно, в воздухе подвис очевидный вопрос — если в Минсельхоз придёт какой-то новый руководитель, то, что будет с нынешними планами, сроками и, конечно, выделенными на всё это деньгами, министра Сапарова? Есть хоть какие-то гарантии, что в ведомстве всё снова не обнулят?

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