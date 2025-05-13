Сахарный завод на 800 рабочих мест построят в Казахстане
Общий объём инвестиций в проект составит 580 миллионов долларов.
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Казахстанско-арабская компания Qazaq Arab Sugar построит в Казахстане завод мощностью 500 тысяч тонн сахара в год, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующее соглашение об инвестициях подписано между Минсельхозом РК и ТОО "Qazaq Arab Sugar".
"Общий объём инвестиций составит 580 миллионов долларов. Будет создано 800 рабочих мест", – отмечается в сообщении Минсельхоза.
Другие подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что компания из ОАЭ рассматривает возможность строительства сахарного завода близ города Конаев.
Накануне на бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ" в Астане помимо вышеназванного соглашения было подписано девять коммерческих документов на сумму около 5 млрд долларов.
В Атырауской области также планируется строительство сахарного завода мощностью 144 тысячи тонн в год
Ранее сенатор Закиржан Кузиев озвучил проблемы сахарной отрасли в Казахстане. По его данным, что в 2024 году в стране было выращено 1,2 миллиона тонн сахарной свеклы, но переработано лишь 608 тысяч тонн. Остальная часть урожая либо осталась на полях, либо отправлена в Кыргызстан на переработку. Причина – изношенность оборудования заводов, которое эксплуатируется уже более 100 лет, а запланированная модернизация, в частности, Таразского сахарного завода, так и не была проведена.
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