В прошлом году в Казахстане был зафиксирован рекордный урожай сахарной свеклы — 1,3 миллиона тонн, что значительно превышает средние показатели предыдущих лет, составлявшие около 600 тысяч тонн. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что такого результата удалось достичь благодаря своевременному финансированию и соблюдению агротехнологий, передает BaigeNews.kz.

Однако отечественные сахарные заводы не справляются с переработкой такого объема свеклы. В связи с этим было принято решение отправить часть урожая на переработку в Кыргызстан, заключив договоренность с ОАО "Каинды-Кант".

"Наши заводы не успевают, мощности не хватает, поэтому договорились мы с ними. Оттуда сколько сахара по выходу получим, посмотрим", — пояснил Сапаров.

Кроме того, министр прокомментировал значительное увеличение экспорта сахара в январе-ноябре прошлого года, который вырос в 13 раз на фоне снижения производства. Он объяснил это переработкой тростникового сахара на Таразском заводе и наличием прошлогодних запасов.

"Мы в среднем свекличным сахаром обеспечили всего 6–10 процентов производства сахара. Выход тростникового сахара – 99 процентов, мы его завозили с прошлого года и начали экспортировать", — добавил министр.

Напомним, в Атырауской области запустят крупный проект в регионе - строительство сахарного завода мощностью 144 тысячи тонн сахара в год.