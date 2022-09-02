Сахар по 880 тенге: павлодарский магазин уличили в продаже товара по завышенной цене

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С владельцем торговой точки провели разъяснительную беседу, чтобы магазин не поднимал цену на сахар выше положенной надбавки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

О регулярных выездах специалистов по супермаркетам и магазинам у дома для контроля цен на социально значимые товары и разъяснения закона рассказали в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. 31 августа сотрудники госоргана вместе с представителями департамента торговли отправились на очередной такой выезд.

"Предпринимателям вручили уведомления об обязательном соблюдении предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не более 15% от отпускной цены поставщика. На сегодня не все субъекты торговли осведомлены с данной законодательной нормой. В ходе рейда в магазине по улице Машхур Жусупа сахар реализовывался по цене 880 тенге за килограмм, что является необоснованно завышенной ценой", - сообщили в управлении.

С владельцем магазина провели разъяснительную беседу о необходимости не выходить за рамки 15%-ной торговой надбавки. Контролировать цены в магазинах областного центра продолжат