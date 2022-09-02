Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Сахар по 880 тенге: павлодарский магазин уличили в продаже сладкого песка по завышенной цене
pavon.kz Сегодня, 05:09
107
Фото: pavon.kz

Сахар по 880 тенге: павлодарский магазин уличили в продаже сладкого песка по завышенной цене

С владельцем торговой точки провели разъяснительную беседу, чтобы магазин не поднимал цену на сахар выше положенной надбавки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

О регулярных выездах специалистов по супермаркетам и магазинам у дома для контроля цен на социально значимые товары и разъяснения закона рассказали в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. 31 августа сотрудники госоргана вместе с представителями департамента торговли отправились на очередной такой выезд.

"Предпринимателям вручили уведомления об обязательном соблюдении предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не более 15% от отпускной цены поставщика. На сегодня не все субъекты торговли осведомлены с данной законодательной нормой. В ходе рейда в магазине по улице Машхур Жусупа сахар реализовывался по цене 880 тенге за килограмм, что является необоснованно завышенной ценой", - сообщили в управлении. 

С владельцем магазина провели разъяснительную беседу о необходимости не выходить за рамки 15%-ной торговой надбавки. Контролировать цены в магазинах областного центра продолжат

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Павлодар #сахар #цены
Сегодня, 05:09
107
Журналист

Рекомендуем

Наверх