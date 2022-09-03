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Сахар по 480 тенге привезут на ярмарку в Нур-Султан
В Нур-Султане 3 и 4 сентября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозпроизводителей Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Порядка 100 предпринимателей из данного региона привезут в столицу 495,8 тонны своей продукции: 47 тонн мяса (конина, говядина, баранина), 15 тонн куриного мяса, 14 тонн колбасных изделий, 38,8 тонны молочной продукции, шесть тысяч штук яиц, 10 тонн кондитерских изделий, 13,4 тонны макаронных изделий, 10 тонн рыбы, шесть тонн меда, 5,5 тонны сафлорового масла, более 336,1 тонны овощной, бахчевой и плодово-ягодной продукции. Кроме того, будет представлено 10 тонн сахара, который реализуют по 480 тенге за килограмм.
Место проведения - площадка возле стадиона "Астана-Арена" по адресу: Туран, 48. Следующими свою продукцию 10 и 11 сентября представят предприниматели Кызылординской области.
Отмечается, что данная ярмарка позволит сельхозпроизводителям из регионов реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.
Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября.
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