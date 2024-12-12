Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев поздравил Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев поздравил с Днем Конституции Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Конституция России – прочный фундамент государственности, на котором основано поступательное и устойчивое развитие страны", – отметил глава Коллегии ЕЭК в поздравительном письме.

От имени ЕЭК и от себя лично Бакытжан Сагинтаев пожелал России процветания и благополучия.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму королю Таиланда.