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Сагинтаев направил поздравительное письмо Путину

Он пожелал России процветания и благополучия.

Сегодня, 12:19
АВТОР
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пресс-служба ЕЭК Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: пресс-служба ЕЭК

Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев поздравил Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев поздравил с Днем Конституции Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Конституция России – прочный фундамент государственности, на котором основано поступательное и устойчивое развитие страны", – отметил глава Коллегии ЕЭК в поздравительном письме.

От имени ЕЭК и от себя лично Бакытжан Сагинтаев пожелал России процветания и благополучия.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму королю Таиланда.

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