Сагинтаев направил поздравительное письмо Путину
Он пожелал России процветания и благополучия.
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
109Фото: пресс-служба ЕЭК
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев поздравил Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев поздравил с Днем Конституции Президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Конституция России – прочный фундамент государственности, на котором основано поступательное и устойчивое развитие страны", – отметил глава Коллегии ЕЭК в поздравительном письме.
От имени ЕЭК и от себя лично Бакытжан Сагинтаев пожелал России процветания и благополучия.
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму королю Таиланда.