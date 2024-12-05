Сагинтаев доложил Токаеву о приоритетных направлениях работы ЕЭК

Касым-Жомарт Токаев 5-го декабря принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

"Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге", - добавили в Акорде.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счёт складских свидетельств.