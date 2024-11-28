Садыр Жапаров прибыл в Астану

В Астану для участия в саммите ОДКБ продолжают прибывать лидеры стран-участниц организации, передаёт BaigeNews.kz.

После президентов России и Беларуси в столицу Казахстана прилетел глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

В международном аэропорту Астаны его встречали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба кыргызского президента.

В связи с саммитом ОДКБ 28 ноября на нескольких участках улиц в Астане будет введено временное ограничение движения.