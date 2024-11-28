  • 28 Ноября, 02:30
  • BAIGENEWS

Садыр Жапаров прибыл в Астану

В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 01:04
АВТОР
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president.kg Сегодня, 01:04
Сегодня, 01:04
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Фото: president.kg

В Астану для участия в саммите ОДКБ продолжают прибывать лидеры стран-участниц организации, передаёт BaigeNews.kz.

После президентов России и Беларуси в столицу Казахстана прилетел глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

В международном аэропорту Астаны его встречали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба кыргызского президента.

В связи с саммитом ОДКБ 28 ноября на нескольких участках улиц в Астане будет введено временное ограничение движения.

 
 
 
 
 
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Публикация от Администрация Президента КР (@kyrgyzpresident)

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