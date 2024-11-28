Садыр Жапаров прибыл в Астану
В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Сегодня, 01:04
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Сегодня, 01:04Сегодня, 01:04
132Фото: president.kg
В Астану для участия в саммите ОДКБ продолжают прибывать лидеры стран-участниц организации, передаёт BaigeNews.kz.
После президентов России и Беларуси в столицу Казахстана прилетел глава Кыргызстана Садыр Жапаров.
В международном аэропорту Астаны его встречали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба кыргызского президента.
В связи с саммитом ОДКБ 28 ноября на нескольких участках улиц в Астане будет введено временное ограничение движения.
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