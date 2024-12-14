Садриддин Ахмедов жёстко нокаутировал американца в США
Таким образом, казахстанец одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере.
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
252Фото: sportplustv.kz
Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов выступил на вечере бокса в американском Санта-Инезе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ахмедов стал хедлайнером и сразился в главном бою с американцем Рафаэлем Игбокве. Этот поединок прошел в первом среднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Садриддина техническим нокаутом в седьмом раунде.
Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Рафаэль Игбокве потерпел шестое поражение.
Добавим, что для Ахмедова это был второй бой в 2024 году: предыдущий поединок в августе против другого боксера из США, Антонио Тодда, завершился победой казахстанца нокаутом в первом раунде.
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