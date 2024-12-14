Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов выступил на вечере бокса в американском Санта-Инезе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов стал хедлайнером и сразился в главном бою с американцем Рафаэлем Игбокве. Этот поединок прошел в первом среднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Садриддина техническим нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Рафаэль Игбокве потерпел шестое поражение.

Добавим, что для Ахмедова это был второй бой в 2024 году: предыдущий поединок в августе против другого боксера из США, Антонио Тодда, завершился победой казахстанца нокаутом в первом раунде.