Садилась на детей, била кулаками: на няню детсада в Балхаше завели уголовное дело

Уголовное дело завели на сотрудницу детского сада "Ертостик" в Балхаше после обращения родителей в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

По их словам няня издевалась над малышами коррекционной группы, садилась на них, била по рукам рукояткой ножа, поварёшкой и кулаками, таскала за волосы. В качестве доказательств родители предоставили записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что няню также не заботили санитарные нормы, женщина вытирала стол тряпкой, а затем этой же тряпкой вытирала детям рты. А после мытья полов грязными руками брала посуду для еды.

В департаменте полиции сообщили, что в отношении сотрудницы детсада возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного Кодекса РК - "Истязания".

Сейчас проверку в учреждении начало городское управление образования.