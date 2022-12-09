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Лента новостей

instagram.com/altynbekova_20 Сегодня, 06:49
43
Сегодня, 06:49
43
Фото: instagram.com/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова возвращается в спорт

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова объявила о возвращении в спорт. Она продолжит играть за арабский клуб "Аль-Васл", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

"Снова в строю и снова готова побеждать. Год усердной подготовки не прошли даром. Рада быть частью Al wasl team", - написала Алтынбекова.

Она также поблагодарила фанатов за поддержку.

"Я видела ваши сообщения по поводу тренировок и игр. Люблю делать, а не говорить. Я здесь, я с вами, я в игре.

Спасибо за интерес и поддержку, вы мотивация.

Время красивой игры, время интересной жизни, время достижения целей, время осуществления желаний. Это все - S20 time", - добавила спортсменка.

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#Сабина Алтынбекова #волейбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:49
43
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