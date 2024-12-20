Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова стала капитаном индонезийской команды Yogya Falcons, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Для меня честь быть капитаном команды Yogya Falcons. Спасибо всей нашей команде, тренерам, менеджерам, директору клуба, за оказанное доверие. Быть капитаном мне не впервой, поэтому я знаю, насколько это ответственно. Я не подведу. Сегодня провели первую игру, выиграв 3:0. Не обошлось без ошибок, но мы готовы их исправлять и готовиться к Пролиге 2025. Дальше больше, лучше и сильнее", - написала Алтынбекова на своей странице в Instagram.