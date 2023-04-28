Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку

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Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в своем Instagram рассказала о том, как повысить самооценку, передаёт BaigeNews.kz.

Алтынбекову спросили: "Как полюбить себя и повысить самооценку? Заранее спасибо".

"Сделать лучшую версию себя... и самооценка поднимется сама. Плюс уверенная женщина постоянно развивается. Если Вы постоянно будете заняты и постоянно развиваться, то уверенность - это ключевое, что Вы получите", - ответила спортсменка.

Напомним, накануне стало известно, что Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира. Турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники сообщил, что волейболистка занимает 11 место в рейтинге. Её состояние якобы составляет 4,7 миллиона долларов. Спортсменка прокомментировала слухи о своём богатстве.