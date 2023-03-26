Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем

Фото: instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на интересный вопрос одного из подписчиков в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"— Почему вы в какой-то момент удалили семейные фотки в инсте? — Потому что я как истинная женщина не могу определиться. То я хочу делиться своим счастьем, то хочу оберегать его от посторонних. Мы красивая пара, у нас прекрасный сын. Хвала Всевышнему. Но мы замечаем с Саятом, что когда постим наши совместные фотографии, что-то вокруг меняется. Определенно есть понятие как сглаз. Поэтому мы решили, что будем делать это крайне редко, но метко. И попрошу Вас не додумывать и воздержаться от комментариев", — написала Алтынбекова в сторис.

Напомним, что Сабина Алтынбекова проживает вместе со своей семьёй в Дубае (ОАЭ), где выступает за местный клуб "Аль-Васл".