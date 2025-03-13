При проведении анализа экологического законодательства надзорным органом Северо-Казахстанской области были выявлены серьезные нарушения, связанные с завышением тарифов на сбор, транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz. Оказалось, что должностные лица нескольких районов, включая М.Жумабаева, Мамлютский, Есильский, Тайыншинский и Тимирязевский, в нарушение Экологического кодекса необоснованно включили в тарифы стоимость сортировки мусора.

Так, в районе М.Жумабаева с жителей многоквартирных домов взыскивалась плата за вывоз твердых отходов в размере 319 тенге, из которых 51 тенге шло на сортировку мусора, что оказалось необоснованным.

По результатам проверки специализированного природоохранного прокурора, виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, маслихатами были внесены изменения в тарифы, что привело к снижению стоимости услуг в ряде районов, в том числе на 31 тенге в среднем.

В результате принятых мер права более 5 тысяч жителей многоэтажных домов были защищены, а излишне начисленные средства будут возвращены путем индексации будущих платежей.