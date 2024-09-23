С заявлением о Kaspi Bank выступили в АРРФP

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в связи с последней публикацией об АО "Kaspi Bank" выступило с сообщением, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации говорится о том, что банк является одним из системообразующих и стабильно развивающихся в стране, демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

"По состоянию на сентябрь 2024 года, банк является вторым в Казахстане по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе в банковском секторе. Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска. Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников", - говорится в сообщении.

Ранее Агентством в отношении банков второго уровня усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций.

В 2023 году в рамках Взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ на соответствие Рекомендациям Financial Action Task Force подтверждена устойчивость и эффективность системы ПОД/ФТ Казахстана.