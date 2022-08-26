С завода на поле: участник проекта SuperBol! стал игроком профессионального клуба

Фото: instagram.com/fcaqsu

Футбольный клуб "Аксу" из Павлодара подписал контракт с участником проекта SuperBol! Жаксылыком Кенжебаевым, который ради своей мечты бросил работу на Алюминиевом заводе, передаёт BaigeNews.kz.



"Жаксылык играет на позиции левого защитника. Ранее футболист на профессиональном уровне не выступал. Играл в любительской лиге от имени завода. В рамках проекта SuperBol! отличился тремя голевыми передачами", - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.



Кенжебаев уроженец Павлодарской области.



Генеральный менеджер проекта Давид Лория ранее сообщил о том, что несколько любителей получили приглашения на просмотр в футбольные клубы России.