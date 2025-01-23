В регионах Казахстана в снежном плену оказались водители и пассажиры транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Актюбинской области на автодороге Самара – Шымкент сломался автобус, направлявшийся из Шымкента в Россию. Он не смог продолжит движение и водитель обратился за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС эвакуировали в пункт обогрева города Иргиз 82 пассажира, в том числе троих детей, являющихся гражданами РФ, Узбекистана и Таджикистана. Пострадавших нет. Иностранные граждане выразили благодарность казахстанским спасателям

В области Улытау в условиях снегопада сломался автобус, перевозивший 50 пассажиров. Он остановился вблизи города Каражал в 20 километрах по направлению к посёлку Шалгия.

"Для устранения неисправности были привлечены силы одной из ТОО. Параллельно сотрудники другой ТОО расчистили автодорогу с помощью спецтехники. Сотрудники МЧС обеспечили безопасное сопровождение автобуса в школу №7 города Каражал, где они смогли укрыться от холода", – сообщает МЧС.

Водитель автобуса получил обморожение кистей рук и доставлен в больницу.

В ВКО в районе Самар на автодороге Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское спасатели на очищенный участок дороги сопроводили 70 застрявших в снегу автомобилей, из них четыре авто извлекли из снежного заноса. 24 человека разместили в пунктах временного размещения.

В Карагандинской области на трассе, ведущей к свободной экономической зоне "Сарыарка", грузовик с водителем-гражданином Сербии застрял в снежном заносе. Водитель не смог выбраться из него самостоятельно и обратился в полицию. Инспекторы патрульной службы Рахат Нургалиев и Айбек Смагулов вручную расчищали подъездные пути.