С заснеженных трасс Актюбинской области эвакуированы 93 человека

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Из-за непогоды спасателям пришлось эвакуировать 93 человек с дорог в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу МЧС РК.

"24 февраля на 964 километре трассы "Самара-Шымкент" Айтекебийского района силами ДЧС эвакуировали 41 гражданина Узбекистана и Таджикистана. 25 февраля на проспекте Едиге батыра в Актобе силами ДЧС эвакуировано 54 человека", — сообщили в ведомстве.

В аварийно-спасательных работах были задействованы 52 спасателя и 14 единиц техники.

Напомним, в минувшие сутки из-за непогоды загородные трассы были закрыты в семи регионах Казахстана.