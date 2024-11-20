С заботой о детях: Казахстан реализует международные обязательства по правам ребенка

20 ноября мир отмечает 35 лет со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Казахстан ратифицировал этот документ в 1994 году, что стало важным шагом на пути к улучшению жизни детей в нашей стране. В интервью с председателем Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспановой, мы обсудили ключевые достижения в области защиты прав детей и планы на будущее, направленные на социальное и экономическое благополучие подрастающего поколения.

В нашей стране детям всегда уделяется особое внимание, поскольку они – это будущее государства, в чьих руках поступательное развитие республики. В своем выступлении на Национальном курултае в Туркестане в 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения и формирования чувства патриотизма. "Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма", – сказал он. В рамках исполнения поставленных задач Министерство просвещения РК разработало проект "Біртұтас тәрбие бағдарламасы" (Единая программа воспитания), который нацелен на формирование у малышей и школьников общечеловеческих и национальных ценностей. Однако, важно понимать, что вопросы воспитания, развития и защиты прав детей начали решаться задолго до внедрения этой программы.

"Комитет по охране прав детей был создан в 2006 году и с тех пор стал ответственным за выполнение международных обязательств в сфере защиты прав детей. В 2016 году был учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка, а с 2022 года начали свою работу Региональные уполномоченные по правам ребенка. Дети имеют право быть услышанными и вовлеченными в принятие решений по всем вопросам, которые их касаются, и, которые влияют на их благополучие", – говорит Насымжан Оспанова.

По поручению Президента Казахстана был внедрен национальный мониторинг "Индекс благополучия детей", который позволяет отслеживать и сравнивать состояние детей в разных регионах с международными показателями. "2024 год для нас важен не только как год 35-летия принятия Конвенции ООН о правах ребенка, но и как год, когда Казахстан отмечает 30 лет с момента ратификации этого документа", – акцентирует внимание председатель Комитета. Казахстан также ратифицировал все ключевые международные правовые документы в области защиты прав детей, включая два факультативных протокола Конвенции о правах ребенка. Как подчеркивает Насымжан Оспанова, "эти шаги подтверждают нашу приверженность международным стандартам защиты прав детей и укрепляют механизмы правовой защиты на национальном уровне".

"Сегодня безопасность образовательной среды требует комплексного подхода, включающего как физическую безопасность, так и защиту от насилия, создание безопасного эмоционального фона и обеспечение доступом к качественному образованию. Все образовательные организации страны оснащены техническими средствами безопасности, включая системы охраны зданий, общественных пространств и дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений", – добавляет Насымжан Оспанова.

Кроме того, в 2023 году был принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. В рамках этого плана по всей стране открыты Центры психологической поддержки, обеспечивающие детям доступ к профессиональной помощи. Эти центры, действующие во всех регионах страны, играют важную роль не только для педагогов-психологов, но и для родителей и детей, которым необходима своевременная психологическая, медицинская, юридическая и социальная поддержка. На сегодняшний день в них трудятся более 460 специалистов, дальше – количество будет увеличиваться. По данным на начало октября этого года, за помощью к экспертам обратились порядка 40 тысяч школьников. Примечательно, что помимо упомянутых центров каждый родитель и его ребенок может позвонить в call-центр "111". По этому короткому номеру оказывают юридическую, социальную и психологическую поддержку.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить детям безопасную и поддерживающую среду, в которой они смогут развиваться и расти", – продолжает разговор Насымжан Оспанова.

Для того чтобы своевременно реагировать на риски, связанные с правами детей, была разработана Интерактивная карта рисков, позволяющая выявлять такие проблемы, как буллинг, социальное благополучие семей, а также психоэмоциональное состояние детей. Для раннего выявления насилия и буллинга в 2023 году была утверждена Методика, а также разработана Программа помощи детям, подвергшимся насилию, буллингу или жестокому обращению.

"В 2024 году в Казахстане стартовали две важные антибуллинговые программы: финская программа Kiva и казахстанская инициатива ДОСБОЛLiKe, направленные на профилактику буллинга и создание позитивного климата в учебных заведениях. Эти программы не только предотвращают травлю, но и прививают детям ценности доброжелательности, взаимоуважения и отзывчивости", – говорит Насымжан Оспанова.

С начала этого учебного года внедрены Уроки личной безопасности, которые помогают детям развить уверенность в своих силах и учат действовать в различных ситуациях. Занятия проводятся каждую неделю и охватывают такие важные темы, как экстренные номера телефонов, кибербуллинг, защита от приглашений чужих людей и права детей.

В 2024 году были приняты несколько законодательных инициатив, направленных на улучшение защиты прав детей. В том числе был введен институт наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, ужесточены наказания за насилие в отношении детей, а строительные компании обязаны устанавливать замки и механизмы безопасности на окнах многоэтажных зданий. Как сообщает Насымжан Оспанова, "новые нормы усиливают ответственность за буллинг и запрещают высаживать детей из автобусов".

Министерство просвещения также активно работает в области повышения информационной безопасности детей и цифровой грамотности. В 2023 году было проведено социологическое исследование "Kazakhstan Kids Online", направленное на изучение цифровой жизни детей в Казахстане. В рамках этого исследования были запущены информационно-образовательные кампании "Родительский контроль" и "Кибер Тұмар", которые помогают родителям обеспечить безопасность детей в Интернете.

Государственная политика Казахстана продолжает развиваться в соответствии с международными стандартами и законодательными требованиями. Как подчеркивает председатель Комитета, "работа в этом направлении будет продолжаться, и мы уверены, что условия для роста и развития наших детей будут становиться все более благоприятными".