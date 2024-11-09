С января 2025 года больничные листы будут выдавать только в электронном виде

С начала следующего года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию", - сообщили в Минздраве.

Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем через ИС "Амбулаторно-поликлиническая помощь".

В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:

- Больничный лист

- 075/у "Медицинская справка"

- 026/у "Заключение ВКК"

- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС"

- 069/у "Санаторно-курортная карта"

- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка"

- 076/у "Получение разрешения на оружие"

- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".

Стоит отметить, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным.